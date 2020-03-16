鼓勵成立農企業？ 農業界：稅負重輔導少設合作社就好

農委會去年底推廣農業產銷班企業化經營，農民雖知道農企業才能把產業導向正軌，但要壯大成企業負擔也相對重，因為變成法人團體後，不僅員工需要勞健保，且幾乎農業的輔導措施、低利貸款都無法申請，農企業歸經濟部管理非農委會，所以寧可只變成合作社場，對成立為農企業卻步。

喬伊登國際農產股份有限公司總經理郭能禎表示，他是彰化縣青農聯誼會會員，也是彰化縣田尾鄉蔬菜產銷班第一班班員，兩個身分證實「我是農民」，他還負責一個農企業的經營。

他說，但他如果用農企業身分，就無法參與政府舉辦的各種農業市集產銷活動與消費者接觸互動，所以必須以青農聯誼會會員或產銷班班員兩個身分輪流用。但再過十多天他超過45歲，就不符合政府定義的青農（18至45歲），他只是產銷班班員。

郭能禎表示，成立農企業才能真正導入客觀的農業商業模式，精算出成本獲利，才能在國外與他人競爭，產業才能變健康。但變成農企業，政府的各項輔導措施、貸款利息補貼，就無法申請，且會陷入不對稱的競爭。

他說，因為變法人後，聘員工要勞健保，依法要繳交所有的稅務，需會計師記帳師簽證，衍伸非產品本身的費用與成本。若是農民，只要開農民收據就好，會讓農企業經營負擔愈來愈重，農企業若有獲利，還會被外界定義為菜蟲，有苦難言。

青農吳世彥表示，他今年將成立合作社，但不想變農企業，成為農企業就不是農民了，非農保改勞保，且補助不能申請。若是青農身分，可以有200萬元免息貸款，農業金融貸款利息一般1.09%，但青農是0.79%，補助溫室設備若有青農身分可加分，但農企業沒有，且變成企業就歸經濟部管理，所以組合作社就好。

雲林縣青農聯誼會會長陳鳳義表示，農民團體現階段大多以合作社、產銷班為主，農產品買賣免稅，雖知道應該要成立農企業，但農企業有設備攤提問題，稅負無減免，也缺少政府的輔導措施，比較起來會更辛苦。