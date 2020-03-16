影／搶救火場昏迷男 消防隊員和醫護不放棄電擊5次救回

李姓男子在火場中想幫忙搶救卻心臟病發昏迷陷危，台中市清水消防隊員送到梧棲童綜合醫院急救，前後共電擊5次從鬼門關把人救回，李男出院感謝這些救命恩人。

今年2月2日清晨，台中市消防局清水分隊接獲民眾報案，民宅火警，消防隊員到達現場前，指揮中心又通報失火民宅旁61歲李姓男子疑似緊張昏倒，當時隨消防車出勤待命的兩位救護技術員林芮君和莊士弘上前評估男患者後，發現患者不是單純的昏倒，救護員很快判斷出昏倒患者正命懸一線，呈現瀕死式呼吸，馬上就要心肺功能停止。

2位救護技術員立即使用急救器材，包含AED（自動體外去顫器），經分析心律後，患者是心室顫動，必須馬上執行電擊，首次電擊後患者仍持續呈現心律不整，因此經現場實施4次電擊、救護車上第5次電擊和持續急救後，患者送到梧棲童綜合醫院後已經神奇的恢復生命徵象。

童綜合醫院急診室趙文崧醫師檢視後，研判患者是因為致命性的心律不整而昏倒，半小時內穩定患者生命跡象，緊接著由心臟內科李俊毅醫師接手心導管檢查，發現心臟內有三條大條血管都有嚴重阻塞，需要再轉由心臟外科進行手術。因為即時搶救得宜，患者送醫後隔日就恢復意識，在病況穩定後，由心臟外科吳清文醫師進行安排冠狀動脈繞道手術，成功的把患者的心臟接上通暢的血管，患者住院半個月左右即康復出院，重獲新生。

李男是在火警案發當時是第一個發現火災的人，他嘗試用水桶取水滅火，也回家叫醒家人出來幫忙，沒想到卻突發心臟病猝倒失去生命跡象，但也可能因為「好心有好報」，雖然歷經驚險的搶救生命和手術過程，依然可以化險為夷。

李男感謝醫療團隊，還有消防局大家的幫忙，因為有眾人的通力合作，他今天才能夠好好地站在這邊表達感謝之意。

中市消防局第4救災救護大隊清水分隊長李震雁表示，台灣的各地消防隊平時訓練有素，並為因應現場各種狀況應變，即使是打火勤務，仍有消防車與救護車一起出動，就算臨時發現猝倒病患，可完善且正確的在現場執行急救，希望任何一條寶貴的生命都不被死神帶走，也很謝謝童綜合醫院搭配無縫接軌，讓李先生平安康復出院。

童醫院副院長吳肇鑫副表示，現在雖然防疫是最重要的工作，但是醫院也不會因為防疫而排擠一般病患的醫療權益，童醫院急診室很快就將患者穩定，並交由心臟科、心臟外科後續治療患者，在院前、院後的接力賽，一棒接一棒，終於讓患者順利出院。