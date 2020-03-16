植入性胎盤緊黏肌肉層 35歲女產雙胞胎大出血

新竹一名懷有雙胞胎的35歲婦人，懷孕27周檢查到子宮頸只剩下1公分伴隨子宮收縮，緊急入院安胎，33周剖腹生產，在醫師將胎盤取出時突大量出血，發現婦人的子宮因植入性胎盤而破了一個洞，造成血管破裂，醫師緊急將破洞與血管縫合止血，婦人也平安誕下一雙兒女。

東元綜合醫院婦產部部長醫師田明訓表示，根據衛福部死因統計年報數據顯示，2017年孕產婦死亡率達到每10萬名就有12.2人死亡，創歷年新高，原因與高齡妊娠息息相關，隨著產婦年齡升高，妊娠併發症的風險與胎兒出生體重偏低的情形也隨之提升。

田明訓指出，該名婦人在生產過程中因植入性胎盤附著在子宮壁上，侵犯穿透整個肌肉層，使得胎盤與子宮壁無法正常剝離，進而造成產後大出血。

植入性胎盤在孕期中沒有很大的症狀，經常是在生產時才發現胎盤無法成功剝離，造成產婦大量出血。正常情況下胎盤會輕輕附著在子宮肌肉層上，胎盤與肌肉層中間有一層蛻膜組織，能緩衝胎盤與肌肉層，只要蛻膜出現異常、變薄或消失，就會發生植入性胎盤。

發生植入性胎盤的原因，包括高齡妊娠、多胎次、前置胎盤、前胎剖腹生產或曾接受過子宮手術、先天子宮缺陷等，當出血量過大生命徵象不穩定時，恐需摘除子宮，甚至危及產婦性命。

田明訓說，植入性胎盤的治療方法，除了當機立斷的縫合法、塞紗布壓迫法，還有結合放射科、麻醉科等跨科合作的「血管栓塞術」，血管栓塞術能確保產婦保留完整子宮，也能保住性命。

田明訓也呼籲，懷有雙胞胎本身就屬高危險妊娠，務必選擇在設備完善的醫院進行生產，設備完善的醫院有充足的血庫可即時因應輸血，也可避免轉院過程中無法預測的風險。此外，醫院中有兒科團隊與新生兒加護病房也相當重要，能確保早產兒在第一時間得到良好的照護與急救。