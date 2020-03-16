導遊培訓課開放報名！ 課程一次看 4月中再開進階班

新冠肺炎疫情影響，旅行業苦不堪言，許多導遊、領隊更是面臨零收入窘境，在這非常時期，短期培訓不僅補貼生計，也為產業復甦轉型做準備。導遊人員職能教育培訓上午開放報名，中華民國導遊觀光學會說，預計4月中會再開進階課程。交通部觀光局說，若成效良好，有機會再評估加碼補助。

根據交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點，依法登記的全國性導遊或領隊組織，可申請培訓補助，參訓人員每小時158元、每人每月最高120小時，等於每月每人補助最高1萬8960元。要點自2月28日實施，補助時間為期半年。

導遊觀光學會秘書長杜鴻安說，目前一個班收98人，即起開放報名，由台北場和台中場打頭陣，3月30日及31日陸續開課，若上述兩場報名額滿，就會開放高雄場和花蓮場，課程總計七天，五天室內、兩天室外，共51小時。

第一階段課程包含穆斯林友善旅遊、台灣建築特色─廟宇建築、部落旅遊、導遊帶團趨勢發展與轉型準備、台灣生態旅遊、數位產品運用及導遊管理行銷、台灣名人故事、戶外實務導覽等課程。領有有效導遊人員執業證，並於近二年有實際執業者，且未參加其他補助性質相同培訓，即可報名。

導遊觀光學會秘書長理事長許冠濱說，許多導遊以為拿到了導遊證就可以，卻忘了充實相關專業，像是對於穆斯林只知道不吃豬肉，其他飲食習慣一無所知，希望藉由這次課程，充實在職導遊能力。

許冠濱說，第一階段的課程（A班）屬於自我精進，預計4月中會開進階課程（B班），進階課程符合觀光局期許，會教導如何自我行銷、數位行銷，像是在四個小時內建立自己數位品牌，如LINE@或部落格，幫助導遊未來轉型，也許有天可以變成網紅。目前也在規畫未來推出一天或三天課程，讓平常有工作導遊更加彈性，預計4月下旬實施。

不過因為符合資格的導遊逾萬人，一次開班僅能容納98人，恐有供不應求的狀況。對此，許冠濱說，因為觀光局希望預算需妥善使用，所以採第一班報名額滿後才能陸續開班的機制。一開始開班會比較慢，後面相信會愈來愈快。

觀光局說，報名額滿後可向觀光局提出證明，即可再開下個班。目前依法登記的組織，一次申請就是最高補助300萬，若未來開課申請狀況和授課成效不錯，會評估是否再加碼補助。