台北亞都麗緻傳啟動3個月無薪假 羅明威：營收掉6成多

繼台中亞緻大飯店熄燈後，麗緻餐旅集團旗下台北亞都麗緻飯店傳出將於4月1日起3個月，每個月放6天的無薪假；亞都麗緻飯店副總羅明威表示，亞都麗緻已與主管機關進行接洽，目前逐一徵求同仁同意，須完全同意才會執行；但飯店仍繼續營運，並持續推動住房與餐飲業務。

新冠肺炎疫情重擊觀光旅遊相關產業，以國外商務客與觀光客為主要客源的台北市國際觀光飯店更是重災區。羅明威指出，3月初就有無薪假的想法，疫情影響下，飯店整體營收掉6成多，他也私下透露，「亞都掉得還算少，還有些飯店的住房是個位數，甚至掛零」，疫情衝擊下「無薪假是不得已的決定」。

日前國際品牌飯店台北萬豪酒店也指出，業績掉到只剩1/3；據了解，3月後台北各家國際觀光飯店住房率出現斷崖式下滑，平均只剩一到兩成，有些飯店住房率確實只有個位數。為此，不少飯店都有無薪假方案，只是沒有人願意跑第一；也有媒體預估，如今亞都麗緻飯店開一槍，等於掀開了壓力鍋，預料後續會有更多國際觀光飯店跟進。

羅明威表示，當其他飯店都在做外賣外送之際，他堅持不做，「試想，當亞都天香樓也賣便當，一個便當該賣多少？天香樓的價值在哪裡？」他指出，天香樓、巴黎廳其實業績都能維持，餐廳不打折，但做點不一樣的，像是天香樓中午推出「輕鬆點」，吸引回頭客，他說，目前無法開發新客源，「鞏固舊客源是主要目標」。

羅明威觀察，疫情至少會再持續2到3個月，再3~6個月才會回溫，現在只能期待第四季或明年初了。