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高汙染車輛禁行 全國首個空品維護區最快上半年上路

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
地方縣市將畫設空氣品質維護區，禁止高汙染車輛進入。本報資料照片
地方縣市將畫設空氣品質維護區，禁止高汙染車輛進入。本報資料照片

為改善汽機車等移動汙染源造成的空氣汙染，前年8月空汙法大修，允許地方可因地制宜畫設空氣品質維護區，限制高汙染車輛進入，但至今還沒實施。環保署表示，目前北中南已有13個縣市提出規畫，只要審核通過，全國第一個空品維護區最快上半年就可以上路。

空汙法第40條規定，各級主管機關可視空品需求及汙染特性畫設空氣品質維護區，實施移動汙染源管制措施，包括禁止或限制特定汽車進入，像是一、二期柴油車輛或二行程機車，也可以限制進入時段、季節等。

另外，也可禁止或限制移動汙染源所使用的燃料、動力形式、操作條件及運行狀況，例如限制船舶使用硫含量較低的柴油燃料、泊岸時應使用岸電設備等操作條件。

環保署表示，目前已有13個地方縣市提出空品維護區的規畫，每個縣市計畫不同，原則上第一個空維區可望在上半年實施，有些縣市則設定緩衝期。大部分縣市規畫的第一波空維區會先納入風景區、港區等管制較封閉的地區，將會限制高汙染車輛、未經過檢測、或沒有取得自主管理標章的車輛進入，以改善特定地區空氣品質。

過去也有部分縣市自行畫設「空氣品質淨區」，如新北平溪及雙溪、高雄澄清湖、嘉義阿里山、台南轄內多個工業區等，環保署說，空品淨區並沒有強制性，主要目的是輔導高汙染車輛拿到自主管理標章，或是在空品淨區加強稽查，提升車主環保意識。但空維區則具有強制性，地方縣市可直接禁止高汙染車輛進入。

空氣品質 環保署 阿里山

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