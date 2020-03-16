本周公布農民緩種配套措施 已耕鋤者不溯及既往

受到新冠肺炎疫情的影響，經濟活動停滯、消費急凍，重創我國農業，菜價、豬價低迷，短期葉菜類產地農民頻耕鋤自救，農委會主委陳吉仲今天在立法院表示，若菜價低到某一程度，會請農民此時調整生產狀況，緩種、暫時休息，本周將與地方政府合作宣布配套措施；至於已經耕鋤的農民，是農民自己的行為，輔導措施要政策宣布後才開始實行，意指不溯及既往。

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告，委員會現場防疫規格升級，新聞媒體不再能在委員會內聯合訪問，改採官員移駕到戶外，記者採用麥克風喇叭收音，避免麥克風直接向受訪者堵麥克風避免群聚。

陳吉仲表示，新冠肺炎疫情影響，對餐廳有大幅度影響，所有短期葉菜類盛產，今天開始，啟動每周包括送到學校午餐國軍加菜，食物銀行弱勢族群、每周至少20公噸短期葉菜類，這20公噸對北農市場有一定占有率，應該可以讓價格維持一定的水準。

他說，昨天北農的蔬菜均價，比前一天高了4.9元，農委會也會透過全力促銷，透過電商平台，消費者不一定會到傳統市場或超市買菜，但每個人、每個家庭還是要消費，透過電商平台，對接農民與消費者，非常有信心，可以把價格穩定一定水準。

陳吉仲說，最後也會有配套措施，地方政府協助，如果因為蔬菜價格低迷到某一水準，會請農民調整生產狀況，比如休息一個月，或一段期間，來減少市場供給；市場價格就會維持一定水準，農民緩種方案，會與地方政府對外宣布，這兩天頻下鄉與農民溝通，很多農民有建議，會依照農民的建議做調整，本周與地方政府作宣布，至於現階段已經自行耕鋤的農民，是農民自己的行為，目前政策，要宣布後才會開始實行。

立委陳亭妃表示，短期葉菜類的菜農沒有組織或窗口，該如何幫助；陳吉仲表示，會採取每公頃、每分地補助多少金額，幫助這些菜農。