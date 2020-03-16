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嫰男視網膜壞死出血 竟隱匿愛滋病史就醫

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄長庚眼科主治醫師吳佩昌第一時間察覺，視網膜出血壞死的年輕人，有可能感染愛滋病。記者王昭月／攝影
高雄長庚眼科主治醫師吳佩昌第一時間察覺，視網膜出血壞死的年輕人，有可能感染愛滋病。記者王昭月／攝影

高雄長庚醫院眼科收治一名20多歲男子，發現他右眼視網膜出血、壞死，主治醫師吳佩昌直覺一般健康成年人不會有這種眼睛病變，懷疑可能與愛滋病有關，經一連串檢查排除其他可能病因後，要求男子簽署愛滋篩檢同意書，加做愛滋篩檢，這時男子才坦承罹患愛滋，嚇壞已替他檢查的醫護人員

吳佩昌表示，男子就醫時說自己有輕微飛蚊症，視力模糊一個多禮拜，替他做眼底檢查時發現他右眼眼底異常偏白，視網膜出血壞死，不符健康成年人應有的眼部病變，當下懷疑他有可能染上愛滋，致眼部遭到病毒感染。但男子否認有這種「特殊」疾病，事後醫護人員繼續替他做常規檢查，均一一排除可能性，直至要求加做愛滋篩檢時，他才承坦早就感染愛滋。

愛滋病主要的傳染途徑是經由性行為，但吳佩昌表示，過去曾有愛滋患者在淚液中檢出愛滋病毒，因此不排除這種可能。而逾半愛滋患者會像這名年輕男子，眼部遭巨細胞病毒感染造成視網膜壞死，嚴重會導致視網膜剝離而失明。

醫師說，一般人感染愛滋病毒，免疫系統會降低，常見於人體的巨細胞病毒，就有機會作怪，一旦入侵眼部則造成眼睛病變。

由於這名年輕男子就醫時隱瞞愛滋病史，高雄長庚眼科醫師雖於第一時間做出罹患愛滋的研判，仍讓不少已替他做過檢查的醫護人員傻眼，趕緊消毒相關檢查儀器，同時檢查自己的手部有無受傷，避免不小心也「中鏢」。

到眼科求治的年輕男子，眼底有異常的白色病變，不是一般健康成年人應有的眼部病變。圖／高雄長庚醫院提供
到眼科求治的年輕男子，眼底有異常的白色病變，不是一般健康成年人應有的眼部病變。圖／高雄長庚醫院提供
到眼科求治的年輕男子，眼底有異常的白色病變。圖／高雄長庚醫院提供
到眼科求治的年輕男子，眼底有異常的白色病變。圖／高雄長庚醫院提供

愛滋病 醫護人員 醫師

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