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今天起西半部空品糟3天 中市府啟動應變機制

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市區今早空品差，霧茫茫。記者陳秋雲／攝影
台中市區今早空品差，霧茫茫。記者陳秋雲／攝影

依據環保署空品預報，未來3天西半部空氣品質不良，台中市政府啟動應變措施，減緩空汙發生，提醒民眾自我防護。

市府環保局指出，這波空氣品質不良轉差速度很快，今天中午過後受到渦漩導引，台中以南汙染物往北移動、累積，預期空氣品質將轉差。

依據環保署預報，空品不良將持續至18日，提醒市民朋友未來三天出門佩戴口罩，做好自我防護。

環保局指出，空氣品質受到地形及氣候影響有較大不確定性，市府將持續監控並執行對應等級應變作為，提醒民眾注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動，避免在戶外長時間活動，必要時戴口罩。

環保局空氣品質監測網台中市空氣品質資訊服務網台中市空氣品質預報頻道可查詢即時空品。

今起3天，西半部空氣變差。圖/台中市環保局提供
今起3天，西半部空氣變差。圖/台中市環保局提供

空氣品質 預報 台中市

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