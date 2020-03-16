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今天起西半部空品糟3天 中市府啟動應變機制
依據環保署空品預報，未來3天西半部空氣品質不良，台中市政府啟動應變措施，減緩空汙發生，提醒民眾自我防護。
市府環保局指出，這波空氣品質不良轉差速度很快，今天中午過後受到渦漩導引，台中以南汙染物往北移動、累積，預期空氣品質將轉差。
依據環保署預報，空品不良將持續至18日，提醒市民朋友未來三天出門佩戴口罩，做好自我防護。
環保局指出，空氣品質受到地形及氣候影響有較大不確定性，市府將持續監控並執行對應等級應變作為，提醒民眾注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動，避免在戶外長時間活動，必要時戴口罩。
環保局空氣品質監測網、台中市空氣品質資訊服務網、台中市空氣品質預報頻道可查詢即時空品。
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