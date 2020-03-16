今天起西半部空品糟3天 中市府啟動應變機制

Treewow Villa O 位於中國浙江省餘姚，略帶童趣的彎曲屋頂造型與木屋結構，在周遭森林綠意的掩映之下，創造出了童話故事中才會出現的奇幻場景。Treewow Villa O由MONOARCHI 度向建築所設計，MONOARCHI 是一家活躍於設計領域的建築設計事務所，公司創始於荷蘭鹿特丹。合夥人均有多年於國外的工作經歷，豐富的設計實踐使MONOARCHI 具有國際化的視野和敏銳的在設計實踐中，信奉簡單的邏輯是思考淬煉的方式，讓設計最終能達成豐富生活。

2020-03-16 08:34