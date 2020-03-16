今起好天氣！ 彭啟明：周三四五微弱鋒面北方盤據

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，預計今天很晴朗，白天回溫的程度，比昨天略高一些，北部有機會到25-26，中南部28-29度，東半部25-26度，今天晚上開始冷空氣會減弱，北部會覺得有點回溫。

他說，明天開始未來7-10天會逐步緩回溫，有明顯春天的感覺，暫時沒有較強的冷空氣南下，像前兩周一周兩波接近，周二的天氣比今天更為晴朗，但周三到周五，預期中國南方有鋒面系統東移，可能接近台灣北部海面，北部東半部會轉為較陰沉偶陣雨，中南部雲量略多，這波鋒面的結構鬆散，整體而言影響不大，但仍要留意是否有中小尺度對流雲系發展移入，仍有些變動度。周五是一個轉換的開始，會逐步轉晴，周末的天氣應該還不錯。

這兩天有點境外的空氣汙染，他說，不過量不算太多，各地都還是普通等級，只有中南部本身大氣穩定，加上本地汙染累積，今天清晨彰化、雲林到嘉義都有不少地方到達敏感族群不健康等級，預計未來幾天大氣更穩定，除了部分境外汙染，本地的汙染物也會累積，西半部要留意空氣品質容易轉差。

彭啟明說，前幾天的周末，台灣迎來一波冷空氣，事實上日本也歷經一波降溫的雨雪天氣，春天正面臨冬天的冷空氣餘威仍存，但南方的暖空氣已經開始蓄勢待發，不時兩邊相互占領或交會，目前多數是冷空氣占優勢，等到冷暖空氣可以對峙，兩邊的勢力相當，就會成為一股滯留鋒面，這也就是大家熟知的梅雨季，發生在五六月，目前尚未開始，也請大家好好把握近期還算是穩定，尚未有致災性的天氣。