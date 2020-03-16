把握好天氣 吳德榮：周三水氣增多天氣漸轉變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光下舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大，要注意氣溫變化。北部10至25度、中部13至27度、南部13至28度、東部12至26度。

明天冷空氣減弱、持續回暖，白天舒適早晚微冷；北台灣雲量略增、其他各地晴時多雲。

周三至周五台灣附近有一波冷空氣較弱的鋒面，周三、周四水氣增多，天氣漸轉變；中部以北及東半部轉有局部雨，南部雲量增多，白天氣溫略降、稍轉涼。

周五水氣逐漸減少、降水漸減緩。周六仍有局部短暫降雨的機率。周日天氣好轉，氣溫回升。

他說，周三起的鋒面，由於結構弱、水氣多，模式模擬的不確定性較高，故應繼續觀察模式的調整，及其影響程度。