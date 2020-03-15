素食者較不易中風 血壓控制是關鍵

證據顯示，素食者比較不易中風！國際媒體報導，台灣慈濟大學團隊的研究成果指出，箇中關鍵是血壓的控制。該研究團隊在追蹤1萬3000名受試者後發現，素食主義者中風的機率較一般大眾降低了約一半左右，因為他們的血壓攀升幅度與膽固醇指數都比葷食者低。

根據《紐約時報》報導，來自台灣的慈濟團隊將受測者分為兩群，其中約5, 000人追蹤6年，而另外8, 000人則追蹤9年，素食主義者佔整體受測者比例約1/3，受測者平均年齡則為50歲。團隊在一開始詳細記錄受測者的身體狀況、飲食習慣和是否喝酒抽煙，並在後續時間透過健保資料庫追蹤受測者的健康狀況。

數據顯示，最終一共發生175起中風案例，兩組素食主義者發生中風的機率基本上較一般大眾減少一半。中風的最主要危險因子主要是高血壓，而研究顯示，一般大眾擁有較低的血壓攀升幅度與膽固醇指數，因此相對來說較不易中風。

《每日醫學新聞》指出，素食主義與一般大眾每天吃差不多數量的水果與蛋，素食主義者吃較多的堅果、蔬菜、黃豆，一般大眾則吃下比較多的乳製品與脂肪。

但作者也指出，因為受試者是以台灣人為母體，因此相關結果可能不適用於其他人種或國家。西安大略大學神經與臨床藥理學教授史賓塞和拉許大學預防醫學教授坦尼也點出，中風案例不高的原因與研究年限短且受測者平均年齡只有50歲有關，並不是老年人只要採行素食，就可以有如此低的中風機率。

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