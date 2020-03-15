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畫陳時中、唐鳳肖像 許彤展現風格

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
許彤在臉書上開設「Tonn防疫美勞教室」，公開分享「Q版陳時中」的製作步驟，並開放原始圖檔，供大家免費複印。（photo by 許彤臉書）
許彤在臉書上開設「Tonn防疫美勞教室」，公開分享「Q版陳時中」的製作步驟，並開放原始圖檔，供大家免費複印。（photo by 許彤臉書）

曾經是學習困難的返國小留學生，插畫家許彤最近以「擁有部長」（陳時中）Q版手工作品爆紅，她最近接受多家媒體專訪分享心路歷程，她也順應網友「敲碗」，立即推出政委唐鳳版本。許彤的父親許中良牧師接受本報專訪時透露，許彤小五自美返台時，連一個中文字都不認得，幸好找到美術的興趣，才建立了自信心。

術科愛好嶄露天分

「當時她寫聯絡簿都不會寫中文字，就用畫的。」許彤的父親許中良表示，許彤跟父母在美國只念小學一到四年級就回台灣，直接念小學五年級，那時她一個中文字都不認得，上學很辛苦。許彤只有在畫畫時比較愉快，表示想上兒童美術班，繪畫給了她很大的啟發，建立了興趣跟自信心。

許爸回憶，許彤國中時上兒童美術班，從內湖轉到大安區時，進不了金華國中美術班，就到外面的美術班學習。高中的時候因為學科成績不夠，藉由術科考上淡江中學美術班，在素描上的表現非常好。後來考上國立台藝大雕塑系，家人都很驚訝，因為她學測成績很差，但術科成績卻是淡江中學考上台藝大成績最好的。

興趣發展成專業

從事網路行銷的哥哥幫她在IG開帳戶，經營固定畫圖的網站，漸漸吸引了3萬多人來訪。「原本只會隨手畫插畫，因為一次朋友推薦參加漫畫比賽，因此決定嘗試電繪。」許彤受訪表示，她作品中呈現的故事發想、畫面對話，都是從自己想法延伸出來，這些內涵與過程才是創作中最具意義與價值。

「有價值的是你在畫的過程，然後不用要別人認同你，自己熱愛就夠了。」許彤

喜歡從日常跟朋友聊天中找尋創作靈感，選擇用漫畫來創作插畫，主要也是很喜歡日本漫畫。她喜歡日系漫畫強調線條的畫面，像浦澤直樹這類風格，創作中也保留了這個特色。她的IG裡最中心的概念是「掙扎」，希望主題能打中觀眾的深層需求。

此次許彤在臉書開設「Tonn防疫美勞教室」，公開分享「Q版陳時中」的製作步驟，並開放原始圖檔供免費複印。照著圖示步驟完成後，把切割好的名牌、水杯往上折，兼具立體感的迷你版陳時中就坐在綠色桌子後方，彷彿正在召開防疫記者會。可以在對話框上，寫下「勤洗手」、「戴口罩」等防疫標語，有趣兼實用。

臉友紛紛回應：「完成惹！勞作好有趣，謝謝妳」、「感謝大大分享！大家一起防疫大作戰！」、「自己彩色更有趣，準備讓小朋友也來個順時中」、「在醫院辦公桌上放這個…覺得很安心」、「我去印了中中軍團！」、「你被總統的telegram頻道分享了，恭喜」、「擁有部長了！」，並有多人繼續「跪求唐鳳美勞教室」。

許彤臉書：https://www.facebook.com/tonnhsu/

許彤IG：https://www.instagram.com/tonn.hsu/

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陳時中 唐鳳

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