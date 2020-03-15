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「媽媽說要去抓魔神仔」 道出失智者的生活百態
這是一場特別的放映會，没有選在電影院、演藝廳，選在婚宴餐廳，今天下午放映的是 「媽媽說要去抓魔神仔」影片，談失智者照護，這是高雄長庚紀念醫院繼107年推出失智症紀錄片「媽媽說紅茶是鹹的」，再拍的另一部談失智者的故事。
「媽媽說要去抓魔神仔」由高雄長庚失智共照中心發行，醫師陳乃菁邀失智症家屬拍攝，陳姜瑾導演製作。剪輯成網路短片（總共三集），第一集以少見的路易氏體失智症拉起序幕，從中衍生「如何帶聰明的失智症長輩就醫」，及面對罕見的失智症，家屬被迫24小時相處，能一起做些什麼呢？第二集主題是「關於音樂輔療迷思」，探討失智者的興趣，而照護者的興趣又會是什麼呢？第三集是核心片段，有路易氏體失智症病發狀況，也會延續上集的照護者議題，勾勒出「家屬支持團體」的樣貌。
故事中的主角是一位80多歲的老太太，早年會說日語、英語，10多年前罹患失智症後，就逐漸產生幻覺，只要有光，就說看到很多鬼，有一回家裡好不容易申請要外籍看護可照顧，沒想到看護一來，阿嬤就說，看到很多外國的鬼，還時常以日語趨魔，讓照顧她的兩名女兒哭笑不得。
透過影片，可以看到阿嬤一看到光就說有鬼，一直說要抓鬼，有時全家門窗都關得緊緊的，還不能有光線，讓照顧她的大女兒說，好像住在棺材裡。可以想像照顧者的辛苦。
影片透過阿嬤的行為，讓大眾認識失智症的初期症狀與進程，承辦單位全人照護協會希望透過影片讓大眾認識失智症及家屬支持，因認識而友善，營造失智友善社區，提供失智者安全的生活環境，給照顧者更多的支持與協助，也鼓勵大眾參加失智友善天使培訓，加入失智友善組織行列。
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