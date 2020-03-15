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一張圖看一周天氣！北東周三變天 周四雨大又久
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，周一、周二逐漸回暖，到了周三因為鋒面靠近，北部、東半部開始變天，一直到周六才會恢復多雲到晴的天氣，提醒民眾務必多加留意。
氣象局說，未來一周時晴、時雨、漸暖，氣溫大致上逐漸回升，尤其早晚溫度的感受更明顯。
氣象局說，周一、二和周末大致都是多雲到晴的天氣，天氣回暖明顯。周三到周五這段時間受到鋒面接近、華南雲雨區東移影響，北部地區、中部山區和東半部較為容易下雨，氣溫也會稍降，天氣變化快速，沒下雨時氣溫又容易飆高，其中周四這天下雨時間較長，也有較大雨勢。
氣象局說，周末天氣會再轉為多雲到晴的天氣，僅東半部留意零星短暫雨，不過因為春天天氣變化很快，預測準度較低，請隨時更新最新的氣象資訊。
另外，氣象局提醒，由於天氣逐漸回暖，周三起西半部地區和金、馬地區易有局部濃霧發生，請注意航班資訊及行車交通安全。
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