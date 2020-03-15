首波觀光產業培訓補助七案通過 1412人受惠

曾經是學習困難的返國小留學生，插畫家許彤最近以「擁有部長」（陳時中）Q版手工作品爆紅，她最近接受多家媒體專訪分享心路歷程，她也順應網友「敲碗」，立即推出政委唐鳳版本。許彤的父親許中良牧師接受本報專訪時透露，許彤小五自美返台時，連一個中文字都不認得，幸好找到美術的興趣，才建立了自信心。

2020-03-15 19:10