聽新聞
test
0:00 / 0:00
首波觀光產業培訓補助七案通過 1412人受惠
配合交通部9日修正發布「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，觀光局同日開始受理審查案件，而為加速產業轉型培訓執行，觀光局說假日加開紓困人力培訓補助審查會，首波觀光產業培訓補助共計七案通過，1412人共補助2100萬元。
觀光局說，已於12日召開第一次審查會議，計審查六案、通過四案，今天由觀光局長周永暉再召開第二次審查會議，計審查五案、通過三案，合計二次會議已七案通過並允許提前開班。
觀光局說，補件及新申請案預計於周二將召開第三次審查會議，並於每周五下午3時將核准名單公告於該局行政資訊網人才培訓專區，以利業者及參訓人員報名。
觀光局說，累計上開同意補助轉型培訓案件，共七案培訓1412人，其中旅行業三案、預計培訓840人，旅宿業兩案、預計培訓180人，導遊兩案、預計培訓392人，補助金額總計近2100萬元。觀光局表示，公協會所送轉型培訓專案採隨到隨審制，希望加速提供觀光產業人員轉型培訓機會，協助業者紓困。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言