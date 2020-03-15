影／阿聯酋航空A380巨無霸客機身影暫時告別台灣天空
阿聯酋航空公司固定以空中巴士A380型巨無霸客機飛航台灣，15日降落桃園機場，深夜起飛返回杜拜之後，阿聯酋航空決定暫時停飛桃園，台灣的天空也會有一段時間無法看到A380型巨無霸客機的身影。
15日下午3時30分降落的阿聯酋班機，帶來300多名各國旅客，由於所有旅客不分國籍，入境後必須居家檢疫14天，整個入境長廊排滿等候檢疫官審核居家檢疫書的旅客，衛福部疾管署派出大批檢疫官及協勤人員處理，不過仍舊花了1個多小時。
中央流行疫情指揮中心14日公告，台灣時間14日下午2時還沒有從歐洲申根區國家及杜拜等地登機的旅客，班機抵達台灣，不分國籍必須居家檢疫14天。15日清晨6時許2班從歐洲返抵桃園機場的航班，搭載400多名旅客抵達桃園機場，由於班機幾乎同時抵達，旅客花費了近4個小時才完成檢疫及通關程序。
依照防疫規定，必須居家檢疫或居家隔離的入境旅客，不得搭乘大眾運輸工具，僅能自行駕車或由親友接回家中，或者搭乘各機場防疫車隊的車輛，否則依法開罰。15日許多旅客選擇搭乘防疫車隊離開機場，以符合防疫規定。17日凌晨起，外國旅客居家檢疫者無住所，可至集中檢疫所付費居住。
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