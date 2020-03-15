影／阿聯酋航空A380巨無霸客機身影暫時告別台灣天空

阿聯酋航空公司固定以空中巴士A380型巨無霸客機飛航台灣，15日降落桃園機場，深夜起飛返回杜拜之後，阿聯酋航空決定暫時停飛桃園，台灣的天空也會有一段時間無法看到A380型巨無霸客機的身影。

15日下午3時30分降落的阿聯酋班機，帶來300多名各國旅客，由於所有旅客不分國籍，入境後必須居家檢疫14天，整個入境長廊排滿等候檢疫官審核居家檢疫書的旅客，衛福部疾管署派出大批檢疫官及協勤人員處理，不過仍舊花了1個多小時。

中央流行疫情指揮中心14日公告，台灣時間14日下午2時還沒有從歐洲申根區國家及杜拜等地登機的旅客，班機抵達台灣，不分國籍必須居家檢疫14天。15日清晨6時許2班從歐洲返抵桃園機場的航班，搭載400多名旅客抵達桃園機場，由於班機幾乎同時抵達，旅客花費了近4個小時才完成檢疫及通關程序。