帶埃及團慘淪台籍領隊中鏢首例！各旅行社回應了

中央流行疫情指揮中心今宣布新增6例境外移入新冠肺炎，破單日新增確診數最高，共累計59例，其中案55為旅遊團領隊，為台籍領隊中招首例。對此，各大旅行社也做出回應。

經詢問，目前包含東南、可樂、易遊網等旅行社皆未有埃及相關團在當地，近期也無埃及團出團規劃。可樂旅遊說，埃及團本來就很少，易遊網也表示，埃及主要是販售其他家旅行社團體，今年本來就沒埃及的團。

至於雄獅旅行社則表示，「應該是有（埃及團），數字還是在確認」，並透露目前正在開會討論短期內是否暫時出團亞非團，預計稍晚會有結果。

案55例是北部50多歲男性旅行團領隊，3月3日至12日參加埃及旅遊團，並於3月6日到8日搭遊輪遊尼羅河，返國後因全身倦怠與肌肉痠痛就醫，經檢測有發燒情形，由醫院採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房，初步匡列接觸者33人，包含同團團員31人。

鑑於埃及至目前確診病例數已達109例，單日新增42例，且恐有檢驗量能不足，病例數低估情形，指揮中心宣布今起將埃及旅遊疫情提升至第二級（警示）。