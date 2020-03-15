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超音波助改善情緒 腦波變化感快樂

台灣醒報 / 記者許雅筑╱台北報導

超音波能帶來暫時的快樂！近期研究顯示，用經顱聚焦式超音波（tFUS）照射人類大腦前額葉皮質中調節情緒的區域，便能暫時改善其情緒。此研究被刊登在《人類神經科學前線》期刊，研究人員認為，此次的新發現將為後續改善情緒的相關研究開啟一扇門。

超音波改善情緒

根據《每日醫學新聞》與《neuro science new》報導，經顱聚焦式超音波是一種透過干擾人類腦波模式，進而影響其認知的技術。為了研究經顱聚焦式超音波是否能夠影響人類情緒，研究人員對健康的受試者進行了兩次實驗。第一次實驗研究經顱聚焦式超音波如何影響情緒；第二次則研究經顱聚焦式超音波對與調節情緒相關的腦波影響。

第一次實驗中研究團隊找了平均年齡19.7歲的51名受試者，其中包括27位女性與24位男性，並將他們分成兩組。第一組受試者受經顱聚焦式超音波照射右腦額下回（與情緒調節有關）30秒，第二組則為安慰劑組。

受試者在實驗前、結束10、20與30分鐘後填寫情緒評估問卷，結果發現第一組受試者在20與30分鐘後表示心情變好了。未經證實的數據顯示，好心情持續了1小時。

第二次實驗，研究團隊招募9名受試者，分別為平均年齡19.2歲的4女5男，每位受試者均接受經顱聚焦式超音波照射。此外，研究人員在受試者接受照射前、後用核子共振成像（MRI）測量其腦波，也讓所有受試者完成情緒評估問卷。研究團隊發現，經顱聚焦式超音波會讓大腦中與情緒相關的區域腦波活動變慢，進而影響情緒。

運作機制未明

研究人員解釋，此研究重要的地方在於，它證明健康的人也能被經顱聚焦式超音波能影響。不過目前還不能知道為何改變人類大腦的腦波便能影響其情緒，因此相關研究還在持續進行中。

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