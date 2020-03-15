逼藥師下跪婦找到了 公會呼籲：請多體諒給藥師微笑

新冠肺炎疫情持續延燒，不料昨傳出北市南港區李姓婦人，竟因還錯健保卡飆罵女藥師，甚至要求下跪磕頭道歉，女藥師還因此下跪引發熱議。北檢昨天得知消息，立即指揮警方通知李婦到案說明，李婦後悔稱「我口氣不好」，全案依強制罪及醫療法等罪嫌函送偵辦。

對此，中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜直言，婦人當時怎麼表達的，因為不在現場不清楚，但民眾應該要排隊請領口罩的過程，多多體諒第一線藥師的辛勞，當然民眾排隊過程漫長，情緒會有所反應，這些我們都可以體諒，但還是呼籲民眾，因為疫情的關係，彼此多多體諒。

黃金舜表示，目前檢調已介入調查，整個事發過程的來龍去脈，相信會水落石出，站在理事會的立場，仍要公開呼籲所有藥師還是要站在工作崗位上，繼續服務民眾，另也呼籲民眾，可以多多體諒藥師的辛勞，「給藥師一個微笑」，事情總會過去，大家彼此忍耐。

對於檢調調查迅速，黃金舜表示，這次也很感謝檢調單位、指揮防疫中心針對這個事件很快速地公開譴責，也很感謝檢調單位第一時間趕快偵辦，這是有個警示作用。

黃金舜直言，如果這個事情沒有妥善處理，第一線醫療人員也會膽跳心驚，深怕哪一個時間又會發生類似事件，所以很感謝指揮中心、檢調單位，他們的動作會讓基層醫療人員相對的安心。