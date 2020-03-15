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挺防疫！全國電子網購電視1日保證到府安裝 燦坤滿額送乾洗手

聯合報 / 記者黃筱晴／台北即時報導
燦坤自即日起至3月31日止，推出買網路分享器、記憶卡、隨身碟滿999元即贈茶樹乾洗手凝露活動。圖／燦坤提供
燦坤自即日起至3月31日止，推出買網路分享器、記憶卡、隨身碟滿999元即贈茶樹乾洗手凝露活動。圖／燦坤提供

疫情延燒，民眾減少外出、待在家裡的時間變長，追劇、看長片等影視娛樂需求增加，也帶動電視銷售持續成長。全國電子挺全民防疫，於線上購物平台正式推出「電視1日保證到府安裝」服務，消費者自即日起至3月31日止，於全國電子線上購物平台購買符合此活動方案的指定電視機種及適用之安裝區域，就能享受到「電視1日保證到府安裝」的快速安裝服務！

3月底前全國電子更加碼推出一系列電視優惠方案，於線上購物平台及全台320家實體門市同步推出「極致視界、機不可失 指定電視7折起」優惠方案，全館電視不限購物金額即享5期分期0利率，指定機種單品2萬元以上還能獲得全國電子獨家加碼好禮，單品2萬元指定機種電視以上加送市價4,980元Candy Bear高級棉被四件組，買單品滿4萬元以上指定機種電視則能獲得市價8,490元的Eletrolux完美管家吸塵器。為提供更衛生、安全舒適的購物環境給消費者，全台320家門市每日使用漂白水清潔、消毒，並全程配戴口罩服務顧客，讓顧客更安心購物。

燦坤近期除了因應「口罩實名制2.0」政策推出多款隨插即用，免安裝驅動程式的晶片讀卡機，限量優惠最低價只要195元之外，也自即日起至3月31日止，推出購買網路分享器、記憶卡、隨身碟，只要滿999元即贈茶樹乾洗手凝露60ML/瓶，主成份內含70%酒精、茶樹精油、小黃瓜萃取液、蘆薈萃取液，可做手部消毒使用，一同攜手防疫。

全國電子線上購物平台3月底前推出「電視1日保證到府安裝」服務。圖／全國電子提供
全國電子線上購物平台3月底前推出「電視1日保證到府安裝」服務。圖／全國電子提供

疫情 燦坤 全國電子

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