紓緩疫情傷農 陳吉仲為全國學校、長青食堂加菜

疫情衝擊，農情低迷，農業大縣的雲林，從畜牧到農耕直接受到打擊，餐廳食材買得少，產地銷售幾乎斷路，雲林縣上周有意進行耕鋤，農民也不甘心辛苦栽種的蔬菜被犁除，立委劉建國邀農委會主委陳吉仲到產地和農民直接對話，陳吉仲除提出電商平台等通路，下周起每周由政府收購80噸葉菜，為全國學校、長青食堂、慈善機構加菜，並請國軍多多使用農畜產品，以解燃眉之急。

疫情造成農業衝擊甚大，農委會早已啟動因應對策，鑑於市場需求量持續減少，全國最大蔬菜產地的雲林，蔬菜滯銷菜價低迷，上周出現有農民進行耕鋤，把肥美的蔬菜犁除，為防疫情持續傷農，農委會主委陳吉仲、農糧署副署長蘇茂祥等人，今天專程到雲林與農民座談。

陳吉仲當場宣布各種農業紓困措施，並強調從下周起，中央與地方合作增加蔬菜採購，幫學校、國軍加菜，同時捐給慈善團體和長青食堂等，預估每周可幫農民紓解80公噸蔬菜滯銷壓力。

「如果不暫時停種，補助再多也沒用！」西螺里長蕭凱升等多人直言，目前只有把產量減少，才能解決滯銷，建議鼓勵休耕，「只有減產才能穩定菜價，若政府實施疫情休耕補助，有人還堅持要種，就該自行負責」。

陳吉仲也直言，農委會早有此想法，但不能稱為休耕，將以「維護地力」來補助，但該補助多少才合理，他想聽大家意見。有人喊每分地兩千元，有人說比照天災收購每公斤3元，由於農民看法不一，陳吉仲說，補助一定做，該補多少內部將再討論。

除了蔬菜，許多畜產養豬戶也提出降低玉米進口關稅等，陳吉仲說，立院已通過紓困特別預算600億元，農委會除獲35億餘元，總統蔡英文也指示可再用其他預算幫助農民，要農民不必擔心，所以首場座談選到雲林來聽大家心聲。