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疫情衝擊貢寮鮑 漁業署建議延長大陸鮑進口管制期限

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
受新冠肺炎疫情影響，新北市漁管處表示，貢寮鮑今年產量還剩約一成待銷售。圖／新北市漁管處提供
受新冠肺炎疫情影響，新北市漁管處表示，貢寮鮑今年產量還剩約一成待銷售。圖／新北市漁管處提供

新冠肺炎疫情影響，貢寮鮑銷售近期較為疲弱，業界盼大陸鮑禁口期間延長至5月。漁業署表示，已掌握狀況，並依紓困振興辦法補貼漁業貸款利息、加強內外銷等相關措施。另正採納產業界建議，請經濟部國貿局將大陸活、生鮮及冷藏鮑魚禁止進口管制期限延至5月底，維護漁民收益。

漁業署指出，國內九孔鮑養殖年產量約為244噸，產值約1.7億元。新北市貢寮區為最大產地，產量及產值分別佔國內88%及83%。為維護產業利益，漁業署說，農委會已協調相關部會，採取產業保護措施，包括經濟部108年4月26日公告每年11月至3月期間禁止大陸活、生鮮及冷藏鮑魚進入台灣、查緝非法走私，加強邊境查驗及輔導漁會建立品牌及辦理行銷活動等措施。

漁業署表示，今年國產九孔鮑因受疫情影響銷售疲弱及暖冬影響成長較緩慢，產地至少2成以上尚未出貨，目前產地價格約為每斤320至340元，較去年同期微跌。為協助產業度過難關，除了與新北市政府共同輔導貢寮區漁會研擬計畫，持續加強國產鮑魚國內行銷，也正行文請經濟部國際貿易局將中國大陸活、生鮮鮑魚進口期限延長2個月至5月底，以穩定產銷。

漁業署 貢寮

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