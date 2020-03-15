馬祖的回憶！40年「嘉賓餐廳」熄燈　「瓜白菜」恐失傳

已經有約40年歷史、以正統福州菜聞名的的馬祖代表性餐廳「嘉賓餐廳」，近期傳出已結束營業，原址將開設成北竿第3間7-11超商。隨著嘉賓熄燈落幕，除了讓北竿居民少了一處回憶之地，也讓民眾少了一處品嚐福州菜的好去處。

嘉賓餐廳鄰近北竿機場，提供有「馬祖漢堡」繼光餅、佛手、紅糟鰻、淡菜等具有馬祖當地特色的料理，還有即將失傳的福州菜「瓜白菜」。黃魚在福州話中稱為「瓜」，瓜白菜是將黃魚去骨切片，加上手工挑出的螃蟹肉、瘦肉絲、白菜一起熬煮3小時，再燜上4小時，最終以一盅白淨濃稠的肉粥型態上桌。看似平實，入口卻是滿滿的鮮味與甘甜，還能咬到即化的白菜與蟹肉，滋味順口卻又富層次感，乃是店內的招牌菜。但由於手續繁雜費工，至今已經相當少見，手藝恐將失傳。