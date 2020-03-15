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馬祖的回憶！40年「嘉賓餐廳」熄燈 「瓜白菜」恐失傳
已經有約40年歷史、以正統福州菜聞名的的馬祖代表性餐廳「嘉賓餐廳」，近期傳出已結束營業，原址將開設成北竿第3間7-11超商。隨著嘉賓熄燈落幕，除了讓北竿居民少了一處回憶之地，也讓民眾少了一處品嚐福州菜的好去處。
嘉賓餐廳鄰近北竿機場，提供有「馬祖漢堡」繼光餅、佛手、紅糟鰻、淡菜等具有馬祖當地特色的料理，還有即將失傳的福州菜「瓜白菜」。黃魚在福州話中稱為「瓜」，瓜白菜是將黃魚去骨切片，加上手工挑出的螃蟹肉、瘦肉絲、白菜一起熬煮3小時，再燜上4小時，最終以一盅白淨濃稠的肉粥型態上桌。看似平實，入口卻是滿滿的鮮味與甘甜，還能咬到即化的白菜與蟹肉，滋味順口卻又富層次感，乃是店內的招牌菜。但由於手續繁雜費工，至今已經相當少見，手藝恐將失傳。
目前馬祖北竿共有坪里、北竿等2間7-11門市，嘉賓餐廳現址將成為北竿第3間7-11，但其實距離現有的北竿門市僅有80公尺。隨著已有40年歲月的嘉賓餐廳走入歷史，對於饕客、老馬祖人都是一大損失。有網友即表示「只能回憶回味了」。
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