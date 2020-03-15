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草療推廣「行動健身房」 靠牆扶椅無處都能強身

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部草屯療養院推廣「行動健身房」，第一步就是打破少動習慣，以踮腳尖運動幫忙小腿肌肉收縮，讓靜脈回流，達到運動效果。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院推廣「行動健身房」，第一步就是打破少動習慣，以踮腳尖運動幫忙小腿肌肉收縮，讓靜脈回流，達到運動效果。圖／草屯療養院提供

新冠肺炎疫情延燒全球，引發各國恐慌，也降低國人旅遊意願，改窩在室內追劇或滑手機，衛福部草屯療養院憂心，不良的生活型態恐降低免疫力、危害身心健康，為此推廣「行動健身房」籲民眾善用身體及零碎時間，將防疫健身融入日常。

草屯療養院指出，運動健身可加速身體新陳代謝、增加骨質密度、提高學習效率，也能紓解壓力、增加自信，更能維持良好的肌力與肌耐力，預防傷害、促進健康，讓身體不容易產生疲勞與疼痛的感覺，免疫系統也因運動獲得強化，有助防疫。

而依「1打破、2逐步、3融入」的步驟，也就是打破少動習慣、逐步增加強度、融入日常生活等3大原則，依照身體能力循序漸進加強強度，就能在日常環境打造無處不在的「行動健身房」，讓自己隨時啟動健身計畫，提升免疫系統。

草療職能治療科代理主任蔡佳瑜說，打破在家懶得動的壞習慣，每1到2小時可起身進行踮腳尖運動，手扶牆或桌椅，雙腳張開，站穩腳步，踮起腳尖，上半身保持正中，穩定平衡維持5至10秒，再休息5秒，反覆10次，大約做3分鐘。

還有「靠牆深蹲」讓全身直立讓上半身及臀部靠牆，雙足分開，與肩同寬，腳跟大約離開牆壁一腳長的距離，緩慢地下蹲，直到大腿與地面呈水平，但要注意膝蓋位置不可超過腳尖，建議維持10至30秒再起身。

此外，也能將體能活動融入日常生活，改變生活型態，像是搭大眾運輸工具提早一站下車走路、上下樓層多爬樓梯、步行用餐、邊看電視邊做運動等，隨時隨地善用自己的身體進行運動，以提升活動程度，讓「行動健身房」融入日常生活。

蔡表示，踮腳尖能幫忙小腿肌肉收縮，讓靜脈回流；靠牆深蹲促進血液循環、提升代謝率、增強免疫力，有牆就能練，無需輔助器材，很便利；草療院長藍祚鴻則提醒，除運動，睡眠充足、營養均衡也是維持免疫系統運作的關鍵，缺一不可。

衛福部草屯療養院推廣「行動健身房」，第二步就是逐步增加強度，以無需輔助器材的靠牆深蹲促進血液循環、提升代謝率、增強免疫力。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院推廣「行動健身房」，第二步就是逐步增加強度，以無需輔助器材的靠牆深蹲促進血液循環、提升代謝率、增強免疫力。圖／草屯療養院提供

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