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買口罩拿錯卡要藥師道歉 委曲還不只這一件

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
民眾為了防疫，紛紛排隊購買口罩。照片為示意圖，人物與本文無關。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
民眾為了防疫，紛紛排隊購買口罩。照片為示意圖，人物與本文無關。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

口罩實名制上路一個多月，台北市發生有民眾因為藥師拿錯健保卡，要求藥師下跪道歉，引發嘩然，地檢署並主動偵辦，連衛生福利部長陳時中也怒了，台南市藥師公會則整理了近期藥師因為口罩而受到的諸多委曲，強調藥師賣口罩一毛錢都沒有賺，「實在不欠民眾的」。

公會表示，除了有台北藥師被迫下跪，在桃園有民眾因買不到口罩開車作勢要衝撞藥師，在新竹也有民眾因購買時間未到不能買口罩而怒嗆藥師「做的不開心就不要做」，在台中有民眾因不能挑口罩顏色花樣而怒踹藥局貨架，導致商品散落一地。

中華民國藥師公會全國聯合會常務監事、也是台南市藥師公會常務理事的林隆昌表示，藥師不僅沒錢賺，因為賣口罩很花時間，還占去藥師賣藥賺錢的時間。

他表示，原本中央規定藥局只需要一周賣5天，每天兩小時，但兩小時根本不夠，藥師都自動延長，幾乎整天都在賣口罩，很多藥師只能在打烊後才開始調劑給較不急的慢性病連續處方箋或訂購用於健保的處方藥，因而被搞得精疲力竭。

台南市藥師公會理事長吳振名也說，「藥師沒有欠民眾」，社區健保藥局沒收入經營不下去，政府並沒有紓困方案來幫助社區健保藥局，請不要踐踏社區健保藥局藥師的愛心，也請給藥師加油打氣聲。

而事實上有許多人私下默默為藥師加油打氣，台南市就有餐飲業者免費提供餐點給藥師，表達感謝之意。

口罩 健保卡 慢性病

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