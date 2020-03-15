台南早上連兩震！ 氣象局：有一點能量釋放
台南市南化區今天上午連兩震，其中一震達到規模4.2。對此，中央氣象局地震測報中心表示，該地區不算特殊，就是有一點能量釋放，且因為還不成序列，無法預估是否有餘震。
根據氣象局地震報告，今上午9時8分發生芮氏規模3.6地震，地震深度12.9公里，震央位於台南市政府東偏北方42.8公里（台南市南化區），屬於小區域有感地震，最大震度台南市、高雄市3級。
另一起則是上午9時52分，震央位於台南市政府東偏北方43.3公里，同樣在台南市南化區，發生芮氏規模4.2有感地震，地震深度13.2公里。各地最大震度落在台南市4級，高雄市3級、嘉義縣3級，嘉義市、雲林縣2級，較前一起地震較為有感。
對此，氣象局地震測報中心表示，兩起地震幾乎是同個地方，不過因為屬於小活動，規模不算太大，會繼續觀察。震央位置所處地質環境有能量釋放，也不算很特殊的情況。
至於今天是否還會有餘震，地震測報中心說，不能保證，因為目前只有兩起，且規模還算相近，還不成序列，所以無法區別前震、主震、餘震，要有個很大能量釋放，後面相關區域帶出來的地震才稱之餘震。
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