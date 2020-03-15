台南山區連兩起3、4級淺層地震 居民：麥擱來了！

台南市上午接連發生兩起淺層地震，震央都是在山區南化區，最大震度分別為3、4級，幸未傳出災情，不過短短連兩震，也引起居民關注，有居民哀怨說，「拜託！麥擱來啊！」

根據中央氣象局最新資訊，今早上9時8分發生芮氏規模3.6地震，地震深度12.9公里，震央位於台南市政府東偏北方42.8公里（台南市南化區），最大震度台南市、高雄市3級。

上午9點52分，中央氣象局再度發布地震報告，震央在台南市政府東偏北方43.3公里（台南南化區），為芮氏規模4.2有感地震，地震深度13.2公里。台南市多處明顯有感，分別楠西4級、東山、新化、善化各2級，鄰近嘉義縣、高雄市最大同為3級。

「一個上午來兩次，心驚驚！」在南化山區栽種芒果的李姓果農說，還好地震持續很短，瞬間感覺搖晃一下下，獲知兩起地震上午震央都在南化，他苦笑說，「兩次真的夠了，再震下去，魂都飛了！」