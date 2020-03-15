影／防疫像閃子彈 急診醫護打招呼影片讓網友大開眼界

新冠肺炎疫情下，醫院內管控更重要，醫護人員打招呼方式很特別，童綜合醫院急診部主任魏智偉在臉書上PO一段影片，他和護理師見面打招呼，彼此不握手，保持距離，接近對方時還同時閃腰迴轉，影片一出網友連按讚，說醫護人員的腰力很好，有人稱讚這是地表最強打招呼方式，也有網友說，在緊張疫情下，醫護人員的壓力真的很大。

急診部主任魏智偉在臉書PO的影片，只有一句介紹文字「新的打招呼方式」，他和一名女護理師在急診，迎面而來時，彼此很有默契，先舉起右手打招呼，交叉而過時，彼此保持距離，並往左閃腰，動作優雅漂亮，像電影駭客任務中的男主角基努李維閃躲子彈。

網友說拍的像偶像劇，有人稱讚「有練過」，有人想和同事試試看這個動作，有網友笑「病人看到很傻眼」，許多網友覺得很可愛，更多人為醫護人員加油打氣，說他們真的壓力太大了。