聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／防疫像閃子彈 急診醫護打招呼影片讓網友大開眼界
新冠肺炎疫情下，醫院內管控更重要，醫護人員打招呼方式很特別，童綜合醫院急診部主任魏智偉在臉書上PO一段影片，他和護理師見面打招呼，彼此不握手，保持距離，接近對方時還同時閃腰迴轉，影片一出網友連按讚，說醫護人員的腰力很好，有人稱讚這是地表最強打招呼方式，也有網友說，在緊張疫情下，醫護人員的壓力真的很大。
急診部主任魏智偉在臉書PO的影片，只有一句介紹文字「新的打招呼方式」，他和一名女護理師在急診，迎面而來時，彼此很有默契，先舉起右手打招呼，交叉而過時，彼此保持距離，並往左閃腰，動作優雅漂亮，像電影駭客任務中的男主角基努李維閃躲子彈。
網友說拍的像偶像劇，有人稱讚「有練過」，有人想和同事試試看這個動作，有網友笑「病人看到很傻眼」，許多網友覺得很可愛，更多人為醫護人員加油打氣，說他們真的壓力太大了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言