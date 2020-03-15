北市動物之家推銀齡保障方案 老狗醫療費最高負擔1萬元

為了提高動物認養率，北市動報處今年針對7歲以上犬貓加碼推出「銀齡保障」方案，只要是從今年1月1日起，在北市動物之家，或是參與動保處活動認養的犬貓，都可享有投保資格，保障內容包括寵物醫療費用、寵物侵權責任以及寵物喪葬費用等三大項目，保險期間為一年期，且飼主無需負擔任何費用。

實際上，過去因為寵物沒有健保，往往一生病就得花大錢，為了推廣寵物保險的觀念，動保處從去年10月開始推出「好險有你」專案，專門提供3至7歲的認養犬貓有投保資格，限量1千隻；今年則是加碼推出「銀齡保障」方案，限量100隻，讓7歲以上的認養犬貓也能納保。

根據保單內容，若遇到寵物需要醫療，門診最高負擔1千元，祝願每次最高5千元，手術每次最高1萬元，保險期間累積最高賠償1萬元，另外還有寵物侵權責任、寵物喪葬費用等保險金。

北市動保處長宋念潔表示，去年雖然推出了保險方案，希望可以提升民眾認養率，不過觀察發現，民眾認養犬貓，大多還是以「需求」為主，而非認養時送了什麼東西，因此認養率未明顯提高。

不過宋念潔也說，目前收容的犬隻大概有一成都是老犬，很多民眾擔憂老狗的健康問題，認為照顧上需要耗費更多心力，導致認養意願缺缺，因此今年加碼推出「銀齡保障」方案，希望可以減輕民眾的負擔。

動保處也提醒，很多民眾喜歡認養幼犬，覺得要從小養起比較親人，但其實相較於幼犬，成犬個性較穩定也親人，且因為疫苗注射完整，身體抵抗力強，照顧起來反而沒有幼犬這麼傷腦筋。