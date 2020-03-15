今晚到明晨最冷低溫下探9度 周三鋒面襲北東有雨

厚衣服不要收。中央氣象局說，今、明兩天持續受到大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，局部地區低溫下探10度，局部低區不排除到9度。明天白天逐漸回暖，不過到了周三又有一波鋒面通過，北部、東半部有雨到周五，出門務必攜帶雨具。

氣象預報員陳建安說，大陸冷氣團持續發威，今天清晨北台灣出現12到13度低溫，局部地區因為有輻射冷卻效應，更出現有10到11度低溫，其他地區低溫15到17度。

以局屬測站來說，今晨平地最低在淡水10.5度，基隆12.4度、宜蘭和台北13度；自動測站，以新北市雙溪9.8度最低，再來是新北市深坑10.3度、桃園市大溪永福10.5度。

陳建安說，因為水氣少，今天白天會回溫，陽光露臉溫度往上升，北部、東部20到22度，中南部24到27度。降雨部分，各地多雲到晴，僅花蓮、台東有零星降雨。

陳建安說，今晚到明天清晨是這波大陸冷氣團最冷的時候，由於冷空氣本身強度逐漸減弱，明天清晨天氣很乾、天空沒有雲，風力又偏弱，預計輻射冷卻效應會比今晨更明顯，北台灣低溫下探11到13度，其他地區14到16度，局部低區甚至9度，感受上比今天更冷一些，日夜溫差也更大。

陳建安說，預計明天白天大陸冷氣團減弱，氣溫回升，不過低溫沒有回升那麼快，各地落在14到17度。白天高溫的話，北部、東半部回升到24到26度之間，中南部25到28度。

陳建安說，明天白天開始到周二，冷氣團都偏弱，這兩天水氣少，各地多雲到晴，僅花蓮、台東留意零星降雨。

陳建安說，到了周三到周五，水氣偏多，除了地面上有鋒面接近北部海面，高空上也有華南水氣移向台灣地區，預估北部跟東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，但如果華南移過來水氣多，中部不排除也有降雨。

不過陳建安說，盡管這三天有水氣，溫度沒有明顯往下掉的趨勢，各地低溫落18到21度，白天北部、東半部24到26度，中南部27到29度，雖然下雨但天氣沒有轉冷，目前亦沒觀測到下雪機會。

陳建安說，周六水氣減少，各地又恢復多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。