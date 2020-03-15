今明晴朗早晚冷 吳德榮：周二回暖周三變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低，日夜溫差很大，要注意氣溫變化。

明晨冷空氣加上輻射冷卻效應，中部以北部分平地的最低氣溫，仍有降至10度左右的機率。今天北部11至21度、中部12至23度、南部14至25度、東部12至25度。

他說，周二冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷。周三、周四台灣附近又有一波性質截然不同的鋒面，天氣轉變，為冷空氣弱、但水氣較多；中部以北及東半部有局部雨，南部雲量增多。周五降水逐漸減緩。周六、周日天氣好轉。

他說，周三、周四的鋒面結構雖弱、但水氣多，其影響程度、模式模擬仍在調整中，需持續觀察。