次氯酸水商品適合用於婦幼？環保署：不宜直接用在人體

新冠肺炎疫情延燒，造成消毒用酒精大缺貨，同樣具消毒效果次氯酸水大行其道，不少業者自行開發、調製商品販售。但國民黨立委徐志榮調查發現，許多次氯酸水商品宣稱可用於食器，甚至標榜嬰兒與孕婦也可使用，恐反傷害民眾健康。

環保署長張子敬表示，次氯酸水確實不宜直接用在人體身上，防疫商品不應宣傳不對行為，傷害民眾健康，後續會加強相關宣導正確觀念。衛福部近日也頻繁以電視廣告提醒民眾，次氯酸水勿直接使用於人體。

肺炎防疫當前，消毒酒精成管制商品，次氯酸水成替代選項。但徐志榮質疑，次氯酸水中的次氯酸只要低於6%，上市前就不用先經過申請，讓目前市售次氯酸水成分多在1%至5%間遊走，消毒功效與對人體健康是否有疑慮都待檢驗。

而徐志榮進一步調查更發現，為加強行銷，原不應直接使用於人體的次氯酸水，不少次氯酸水商家都標榜有護膚功能，甚至有產品宣稱，嬰幼兒擦保養品或藥品前使用，受損肌膚後續修復更迅速；嬰幼兒、兒童、孕婦、寵物接觸都OK。

離譜的是，有商家在網站介紹上表示，因台灣法令規定環境與肌膚使用不能一併說明，所以分別開發為除菌液與淨膚液兩種商品，前者為環境使用，後者可用於肌膚，但「兩者可相互補充使用」，強調內容物100%就是次氯酸加純水。

還強調，商品具深層清潔、淨化肌膚，舒緩不適等功能，可以形成肌膚保護膜，清潔後不需要再用水沖洗。徐志榮認為，相關廣告都有誤導民眾問題，消毒效果未定，恐先傷害消費者健康。