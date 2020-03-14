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疫情升級！雄獅美國團、可樂第三級疫區皆停團至4月30日

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
歐洲提升旅遊警示，雄獅、可樂旅遊即起停團。記者／羅建怡攝影
歐洲提升旅遊警示，雄獅、可樂旅遊即起停團。記者／羅建怡攝影

中央流行疫情指揮中心宣布，新冠肺炎影響，歐洲申根地區國升為第三級警告((Warning)，避免至當地所有非必要旅遊，雄獅與可樂旅遊率先反應，皆有新規。

雄獅旅遊表示，美國將停止出團到4/30，歐洲與紐西蘭停止出團到3/31。目前還有8團在歐洲旅遊，團體將於3/16前提前結束返台。

可樂旅遊目前約有18團、268人(含杜拜轉機)仍在歐洲觀光，可樂旅遊表示，將立即通知旅客，有關政府疫情的新規定，自台灣時間3/14下午14點後，從歐洲27國及杜拜（含轉機）返台皆需居家檢疫14天，如旅客須提前返台，將協助處理更改班機事宜。其他未出發之旅客，將取消4/30前至第三級疫區國及杜拜轉機之團體行程，並依政府規定配合辦理相關退費事宜。

杜拜 轉機

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