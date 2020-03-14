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「頂上魚翅」驚傳歇業！政商名流最愛 一碗魚翅破3千

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
曾經黑白兩道都埋單的頂上魚翅，也走入歷史。圖／摘自官網
曾經黑白兩道都埋單的頂上魚翅，也走入歷史。圖／摘自官網

新冠肺炎疫情下，繼位在國貿大樓34樓的世貿聯誼社中餐廳宣布4、5月將暫停營業後，今又一家頂級餐廳吹起熄燈號。位於台北市有33年歷史的「頂上魚翅」，曾是政商名流的最愛，門庭若市一位難求，今卻傳出拉下大門，門口貼了一張公告「本公司因物料短缺，自即日起結束營業」，該店稍早在谷歌地標上標記為「已歇業」，記者致電該餐廳則進入語音信箱。

台北市被列為「三大魚翅餐廳」的有頂上魚翅、新同樂、吉品；其中，新同樂的名氣以及歷史最悠久，2005年驚傳歇業，老員工找到金主另起爐灶，創立吉品魚翅海鮮餐廳。頂上魚翅則是創立於1987年，據說，當年每晚餐廳附近停滿雙B黑頭車，還有許多小弟守在門口等著用餐的大哥，不只如此，不少政商名流也都曾是其座上賓。

黑白兩道都埋單，被稱為「魚翅界LV」，頂上魚翅的美味不言可喻，頂上單人份魚翅要價3000多元，即使炒飯每份也要900元，每天營收驚人；但後來轉手經營，加上「拒吃魚翅」的環保風潮下，生意大不如前。

今(14日)頂上魚翅在門口貼出結束營業的公告，不少網友唏噓道「見證台灣錢淹腳目的餐廳也走入歷史了」。

北市 新冠肺炎

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