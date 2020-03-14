機捷這5站啟用紅外線熱顯像儀 體溫異常即複測

肩負國際機場重要聯外運輸工作的桃園機場捷運加強防疫應變，不僅要求入站乘客一律戴口罩，近日也在A1台北車站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站A18高鐵桃園站共5站架設並啟用「紅外線熱像偵測儀」，有專人監測出入站人員體溫，若超標將複測，預計3月底要在全線21站完成紅外線熱顯像儀布建。

機捷乘客來自機場出入境旅客約占百分之50，雖然運量因疫情緣故銳減，但桃園捷運公司仍積極強化邊境管制第2道防線，陸續進行3次防疫演練，針對旅客進入捷運站及列車上突然發燒、咳嗽疑似新冠肺炎病例，實際進行檢疫、隔離到安置、後送作業演練，桃捷公司也配合中央規定，加強在A12、13站宣導自疫區返台旅客不得搭車。

為了監測旅客是否發燒，桃園捷運公司分2階段建置紅外線熱顯像儀，近日已完成5站，分別為A1台北車站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站A18高鐵桃園站，安排專人監看出入站人員體溫變化，並訂出一套完整SOP。

桃園捷運公司指出，若紅外線熱像偵測儀測得體溫異常旅客，會先確認體溫異常是否為其他物品造成，若非其他物品造成，站長會將體溫異常旅客帶至體溫複測區進行耳溫複測，經耳溫複測確定超過38度有發燒，將要求該旅客請親友接送並儘速就醫。

桃園捷運公司指出，因中央並未規定發燒旅客不得搭乘捷運系統，若該旅客堅持搭乘機場捷運系統，站方將要求對方全程戴口罩，也會發健康叮嚀小卡給該名發燒旅客，並留下該旅客資料以便後續追蹤。