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南方澳大橋疑未按圖施工肇禍？交通部：懲處名單將另提

聯合報 / 記者董俞佳/台北即時報導
南方澳跨港大橋去年10月1日倒塌。圖／本報資料照片
南方澳跨港大橋去年10月1日倒塌。圖／本報資料照片

南方澳跨港大橋去年10月1日倒塌，該橋長達21年未做鋼索安全檢測與維護震驚外界，交通部責成公路總局與外部專家組成調查小組追查斷橋原因，該分析報告出爐近日送到交通部，傳出調查小組發現該橋的錨頭未按圖施工、設計梁深不足等都影響到橋梁承重與強度，交通部表示，待報告內容核定，將據此提出懲處建議名單。

宜蘭縣府代辦施工、台灣港務公司維護管理的南方澳跨港大橋去年倒塌，造成6人罹難、12人輕重傷，以及三艘漁船與一台油罐車損毀。有媒體報導，由公路總局組成的「調查小組」發現三大問題，除了外界已經知道的檢測和維修疏失之外，更發現南方澳大橋未按照竣工圖施工的現象，像是竣工圖顯示靠近頂端拱處錨頭應有錨碇套筒和承壓板，但實際上橋梁並無裝設，鋼梁橋的大梁深度設計時也出現不足問題。

公路總局表示，這份調查報告已經送至交通部，交通部表示，調查分析報告內容目前還不便說明，斷橋肇因將至運安會調查，公路總局調查分析報告也會送運安會及檢方參考。

至於相關人員如何懲處，交通部表示，相關單位召開數次會議後，去年11月完成「檢討報告」，並提出懲處建議名單，不過經檢視該報告後，僅處理檢測及維管責任，尚未能掌握事故原因，難以切實究責，懲處建議名單亦恐有不周。交通部表示，待分析報告核定後，將據此重新提出懲處建議名單，再提送人事單位召開考績會處理。

港大 斷橋

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