胖女生減重後 「滾床單」滿意度奇佳!？

男人肥胖會影響性生活，其實胖女人和親密愛人「滾床單」時一樣易有性功能障礙。不過巴西研究顯示，肥胖女性甩肉後回復婀娜身材，性滿意度能大幅提升，甚至可嘗試更多體位，義大大昌醫院纖體健康中心收治不少肥胖女性即印證「確有其事」。

義大大昌醫院纖體健康中心主任宋天洲表示，據文獻研究，肥胖對男女雙方性生活的滿意度確是一大阻礙。以男性來說，人胖本來就自信差，心臟負荷也大，不只可能心肌肥厚、心臟衰竭，陰莖海綿體也易因充血不足導致勃起硬度不佳。

宋天洲說，男性太胖，陰莖海綿體絕大部分藏在脂肪層，外觀看起來相對短小，而女性太肥，「G點」不容易被攻城掠地，一樣無法達到高潮。

「減重手術過程幫女性病患插尿管，對醫護是件很痛苦的事」，宋說，這道程序需動用三個人，一個幫忙掰開雙腿，一個推提腹部肥肉，另一人趁機置放尿管，由此可見，肥胖女性要進行性行為，難度更高。

不過最近不少接受減重手術的女病患，術後不到一年很快受孕，向醫院個管師透露，瘦下之後，性生活更滿意！

宋天洲說，一般做減重手術的婦女，考量胎兒的營養，都會奉勸至少一年後再行房，但臨床上不少個案顯然迫不及待，且稱「感受」比以前好！這種現象與巴西2015年至2016年針對病態肥胖女性進行減重前後的性生活調查結果相符。