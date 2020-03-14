歐、美警示再升級！旅行社：長線近「零出團」升級無感
歐、美疫情大爆發，中央疫情指揮中心宣布分區升級，旅遊業者表示，目前長程線幾無訂單，不少業者甚至已停止出團；國內旅遊界龍頭雄獅旅遊訂單也只剩兩成。
雄獅旅行社主題旅遊部總經理游國珍表示，昨日東歐、奧、捷傳出疫情大爆發，當下評估，歐洲最後一塊淨土也淪陷，為民眾安全健康考慮，已主動宣布3/15~3/31歐洲線全面停止出團，目前仍有8團在海外旅行，將於3/16之前安排返國。此外，美國升級目前並無太大影響，「因台灣民眾警戒程度高，3月已取消超過八成，訂單量不多，該取消的都取消了」。
可樂旅遊、易遊網也表示，歐美團體幾乎都已取消。有業者私下透露，現在不只退團，也沒有新進訂單，全球各線出團量幾乎掛零，「對於升級警示已經無感」，「恐怕今年第一、二季業績都泡湯」。
重溫警示退費原則，第一級注意，退團按照比例退費；第二級警示，扣除必要支出加5%，其他退費；第三級高度小心，團費可全退。
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