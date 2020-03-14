歐、美警示再升級！旅行社：長線近「零出團」升級無感

全球有多國受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，這波疫情不但影響到民眾規劃的旅遊行程，也衝擊到全球經濟，有些人甚至因爲疫情而停工，甚至失去工作。近日，有網友上網發文分享，表示自己因為疫情的關係度蜜月的行程不得不取消，損失了20%的蜜月花費，而她也崩潰詢問網友因為新冠肺炎損失了什麼東西，對此許多網友的答案一面倒，指出該損失並不是機票。

2020-03-14 14:57