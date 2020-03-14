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注意保暖 今天越晚越冷

聯合報 / 記者董俞佳/台北即時報導
今天下半天起水氣漸漸轉乾，各地為多雲到晴的天氣，但要留意越晚越冷。圖／截取自氣象局網站
今天下半天起水氣漸漸轉乾，各地為多雲到晴的天氣，但要留意越晚越冷。圖／截取自氣象局網站

今天越晚越冷。中央氣象局指出，受到大陸冷氣團影響，今天越晚越冷，明天、後天是這波影響最冷的時間點，清晨北台灣低溫下探13度，周一沿海空曠地區、近山區還可能下探11度，民眾要注意保暖。

今天一早就有感覺氣溫變低，氣象局預報員劉沛騰表示，今起大陸冷氣團南下，北部今晨低溫探16度，白天稍回溫，約17至18度，隨著冷氣團接近，今天越晚越冷，要特別留意。

劉沛騰表示，明後天清晨是這波冷氣團最冷的時間，北台灣低溫下探13度，周一清晨隨著水氣變乾，受輻射冷卻影響，局部地區如沿海空曠地區、近山區等，低溫有機會下探11度，要注意保暖。

雨量方面，昨天全台各地有雨，今天白天北部、東半部仍有一些短暫雨，但午後漸漸轉為多雲到晴的天氣，中南部今天下半天的雨勢也會慢慢減緩，劉沛騰表示，明天起全台天氣轉為乾冷型態、各地恢復為多雲到晴天氣。

冷氣團 低溫

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