防疫食在重要 吃出關鍵免疫力

面對新冠肺炎疫情來襲人人自危，防疫措施除了戴口罩、勤洗手、量體溫、避免到人多密閉的空間外，還能做些什麼呢？其實當營養素缺乏也可能造成免疫力下降，桃園市中壢區天晟醫院營養師李昌儒教導如何吃出關鍵免疫力。

李昌儒表示，維持正常免疫系統運作需要消耗許多能量，所以當身體熱量不足時，免疫力自然也會下降，應攝取充足熱量、避免不當的減重。抗體是人體抵抗外來物的重要物質之一，而蛋白質則是合成抗體的主要原料。

第二、維持黏膜完整營養素。黏膜是人體最大的防護屏障，從口腔、呼吸道、腸胃道都覆蓋著一層黏膜，阻止病源菌等入侵，當黏膜修復能力較差，就可能使保護力下降，充足的維生素A、B、C、D、E、鐵和鋅等，都能維持黏膜正常的生長和修復。

第三、維持腸道健康營養素，約有70%的免疫細胞都駐守在腸道，腸道的健康，對於免疫力自然也扮演著關鍵的角色。補充益生菌，因為好菌能讓腸道保持酸性，抑制壞菌生長，部分益生菌更能活化免疫細胞、提昇抗病毒能力。再來是補充益生元，益生元就像是促進益生菌生長的飼料，經過益生菌利用後，還會產生滋養腸道黏膜健康的養份，包含膳食纖維、寡糖、多醣體、β葡聚醣等，都屬於益生元的一種。

第四、掌握重要均衡攝飲食技巧，吃出關鍵免疫力。李昌儒營養師建議主食選擇未精緻的全穀雜糧類，含有豐富維生素B、E、礦物質、膳食纖維，如紫米、燕麥、藜麥、薏仁、紅豆、南瓜、玉米等；攝取多元化的低脂蛋白質，可提供不同胺基酸、礦物質、維生素B、D，如黃豆製品、蛋、海鮮、紅瘦肉、白瘦肉；其中海鮮類也含有提升免疫力的ω-3脂肪酸；攝取彩色的蔬菜水果及蕈菇，蔬果都含豐富的維生素A、C、膳食纖維，不同顏色的蔬果還能提供有益健康的植化素；蕈菇類更含有不同的多醣體。

李昌儒也建議，每天食用1小把無調味堅果類：堅果有豐富的維生素B、E、礦物質、膳食纖維、ω-3脂肪酸等，還有每天喝1.5~2杯牛奶或無糖優酪乳，除了補充蛋白質外，優酪乳也是益生菌的補充來源之一。另外，李昌儒提醒，除了攝取免疫關鍵營養素外，還要減少食用會降低免疫力的甜食、油炸、加工食品。