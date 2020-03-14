「輕適能」無預警停業 消費者可提申請退費、轉場上課
健身運動場所「輕適能」在2月中旬起，全台16間分店無預警陸續倒閉，行政院消保會在3月初發布新聞稿，表示已經介入協助消費者退費，輕適能也公布退費與相關點數轉移的機制。但直到最近才有會員發現自己購買了輕適能分店的點數，上網要預約課程時，才發現已經停課。
輕適能全台16間分店在2月中旬，無預警陸續停業，不僅有投資人出面抗議輕適能惡意吸金，3月5日時消保會也表示，有超過3百人提出消費投訴，也已經介入處理，協助消費者解決相關糾紛。
最近也才有會員發現輕適能倒閉，顧客王小姐表示，在大安店買了一年份的點數，但2天前利用健身房App預約課程時，才發現已經停課，客服電話也不通。王小姐氣憤表示，企業極度不負責任，且身旁也有朋友超過一半以上的點數尚未消耗，希望廠商能出面解決。
不過其實消保會早在3月5日就已經發布新聞，表示有3百多人提出申訴，並已經召開協調會議結果，收單銀行凱基商業銀行表示，對於業者未能履約，消費者刷退仍未獲退款者，或未曾辦理刷退者，可提出「持卡人爭議帳款聲明書」，向發卡機構聲明爭議帳款，辦理退款事宜。
輕適能也在3月6日透過臉書粉絲團公布，表示消費者若有未使用完的團體課程點數以及教練課程，可以至珕體能顧問、魔力夢工廠親子健身房台北民權分店與板橋府中店、扭轉體能訓練中心與外派自由教練呂孟勳與陳韋燁，可以先私訊輕適能臉書粉絲團，或寄mail至service@lightfitnesstaiwan.com，提供相關個人資訊，確認無誤後可以轉移使用。
現在想要退款的消費者，可以填寫退費表單 https://forms.gle/Li48YXgNURywWin26，如果是信用卡購買，填寫後輕適能會在14個工作天內，將相關退費申請資料給消費者，之後由消費者向發卡銀行申請爭議款。
如果是現金消費，同樣會把相關退費申請資料給消費者，之後消費者簽名確定後回傳輕適能，但得等輕適能公司辦理股東會召開與公司解散清算手續後，殘值將依比例退還申請退費的消費者。
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