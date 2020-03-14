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悅讀書房／華語世界若形成 擺脫亡國感？
聯合晚報悅讀書房最新一期今天出刊，「好書上線」專欄推薦失敗者聯盟、春山出版等策畫《亡國感的逆襲》 （春山出版）。
「亡國感」是台灣近年熱門詞彙，本書集結張娟芬、吳介民、林宗弘等學者，分析「亡國感」產生的背景與脈絡，又演變為何種現象、該如何面對。
張娟芬以在大學開課「台灣前途與中國因素」為例，呈現當今大學生對「亡國感」的反應，包括無國感、憂心失去民主、主張專制等看法，並展開辯證；吳介民指出，亡國感面對的是中國「兼併」威脅，然而就像歐洲500年分合一樣，或許在「華語世界」框架下，壓迫性的中華民族概念才可得解離，不須再以「中華民族」強調國族性，乃至被以血緣民族主義這種強權權力工具綁架。都讓「亡國感」有更細緻深入的討論。
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