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吃苦耐勞責任感重 護理師是婚姻市場寵兒

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢區美滿服務中心主任徐乃義認為選對象不該以職業為選項。圖／中壢區美滿服務中心提供
中壢區美滿服務中心主任徐乃義認為選對象不該以職業為選項。圖／中壢區美滿服務中心提供

武漢肺炎疫情燃燒，桃園市中壢區美滿服務中心，接到不少未婚男士「指定」要找護理師為對象，一位大學女助理教授還詢問有沒有機會找男護理師，護理師成為婚姻市場熱門人選。曾從事護理工作15年的桃園衛生局醫事管理科長陳效君認為，護理師人的格特質是，吃苦耐勞，責任感重，心思細膩，肯為他人著想，善於溝通，當然會是結婚好對象。

武漢肺炎疫情，我國防疫成果獲全球肯定，但國內零星發現便當店拒送便當、租屋被拒絕。醫護人員遭誤解，讓中壢區美滿服務中心主任徐乃義覺得不可思議，因為該中心連續接到不少未婚男生希望找護理師為對象，一位經營資訊業的年輕老闆還強調，非護理師不娶，任教於公立大學的女博士還希望找男護理師，她認為有專業的男護理師會是一家人健康的保障。

針對不少人想結「護理姻緣」，桃園衛生局醫事管理科長陳效君認為，護理師除了有積極，吃苦耐勞的優點，由於護理是負擔生命健康的工作，在這樣的領域及培訓下，護理師大都有責任感，另外，醫院裡病人往往是最脆弱的，護理師時常需要透過觀察了解病人的言語 心情，給予適當的照顧及安撫，因此也需要一顆細膩的心，善於溝通，肯為他人著想。

但也有固執，急性，吹毛求疵的職業個性，她認為家庭的支持系統需要穩固與支持，家中有護理師，帶基本上健康問題比較能具敏感度，減少不必要的醫療諮詢的過程。

在疫情高張的時候，陳效君認為在背後默默付出的幕後醫療英雄，尚有放射線科，醫事檢驗科及藥事人員，行政幕僚等單位，是容易被忽略的一群專業人員。

徐乃義認為，選對象不該以職業為選項，即使是護理師，仍然要顧及雙方個性、思維、價值觀等，畢竟婚姻是一輩子的事，如果處不來，一切枉然。

護理師 衛生局 疫情

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