因新冠肺炎失去什麼？ 網揭比機票損失更慘重的東西

全球有多國受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，這波疫情不但影響到民眾規畫的旅遊行程，也衝擊到全球經濟，有些人因爲疫情而停工，甚至失去工作。近日，有網友上網發文分享，表示自己因為疫情的關係度蜜月的行程不得不取消，損失了20%的蜜月花費，而她也崩潰詢問網友因為新冠肺炎損失了什麼東西，對此許多網友的答案一面倒，指出損失最大的並不是機票。

原PO在「批踢踢女孩板」發文，她說「我因為疫情的關係失去了蜜月的20%金錢，都能購買一台摩托車了阿阿啊啊(崩潰。然後投資股票跟我先生的臉一樣鐵青，各行各業的朋友也都在哀號中，想問你們因為武漢肺炎的關係有損失了什麼嗎？」，而對此許多網友們紛紛留言分享，大部分網友都指出自己損失最多的是股票，因來不及脫手而損失慘重。

其他網友則是表示「損失錢都小事，想想那些失去生命的」、「出國旅遊取消，假期無處消耗」、「生平第一次取得非自願離職書」、「本來要去看婚戒拍婚紗都延遲了」、「錢，家中旅行社生意，快餓死」、「法國迪士尼之旅」、「取消出國，虧價機票跟門票錢」、「暑假沒辦法去泰國校外實習」、「我反而賺了，因為宅在家省不少錢」、「畢業旅行直接取消，機票不能退，一萬塊直接飛走」。