藥師還錯健保卡被要求磕頭 全聯會：羞辱藥師應譴責

全國健保藥局配合口罩購買實名制政策，人力有限也增加工作負擔，忙碌中難免出錯，如今卻傳出13日台北有藥局藥師不慎還錯健保卡，遭民眾要求藥師必須「磕頭道歉」的情況；藥師全聯會也因此發出聲明稿指出，民眾的行為嚴重羞辱執業藥師的尊嚴，應予譴責。

藥師全聯會聲明表示，藥師執業是為了維護國民健康與公共衛生，具備專業形象與職業尊嚴，同時也是醫療體系重要的一環。如今肺炎疫情全球大流行，藥師也勇於承擔配給防疫物資的責任，每名基層藥師都付出無比辛勞。

全聯會指出，藥師配發口罩過程中，絕大多數民眾都能耐心等待、遵守秩序。然而，也有極少數民眾以不理性的方式對待藥師，包含近日「要求磕頭道歉」的脫序情況，嚴重羞辱專業藥師，並打擊在工作崗位上兢兢業業的藥師士氣。

全聯會除嚴正譴責該民眾惡行，也提到針對受到不理性對待的藥師，將提供法律諮詢資源，協助藥師維護自身專業形象與權利；同時也呼籲民眾應以理性、尊重的態度對待醫療從業人員，團結對抗疫情。