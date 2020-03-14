好市多用餐區桌椅撤掉 顧客的「變通行為」讓網友氣炸

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多店家為避免公共用餐增加感染風險，紛紛祭出應對措施。其中美式大賣場好市多3日時開始將餐飲內用區的桌椅撤離，避免民眾群聚用餐導致疫情擴散，不過有網友發現好市多桌椅撤離後，顧客反而將用餐地點改到醬料區，在醬料台上用餐，此一畫面曝光後，許多人紛紛譴責。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他表示好市多將餐飲內用區的桌椅撤掉後，就看到有民眾將自己購買的飲料、食物放在醬料台上食用，而這樣的行為也令原PO相當訝異，他表示「似乎不太適合吧」，而有網友也PO出民眾群聚站立食用的畫面，並說「說要避免群聚感染，現在大家站著一樣現場吃，有比較好嗎？」

對此，網友紛紛留言譴責，表示「在醬料區吃很噁耶」、「回家再吃很難嗎」、「醬料區也順便撤掉好了」、「感覺很不衛生」、「醬料區最好不要哪兒吃這樣很不衛生，應該請好市多公告不宜醬料區吃東西，疫情期間互相尊重」、「防疫期間還是盡量外帶，減少群聚感染」、「道德問題啦」、「我還看有人坐在地上圍爐咧」、「希望工作人員看到可以進行勸導」。