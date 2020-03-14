整理包／為醫護人員打氣！免費、折扣餐飲優惠一次看

新冠肺炎是一場長期抗戰，餐飲業者感謝第一線防疫醫護人員的辛勞，陸續推出優惠或免費等各種方案，以下是各家優惠的整理包：

怡客咖啡：推出抗疫新餐黑糖珍珠系列餐飲，飲品有「黑糖珍珠鮮奶」、「黑糖珍珠鮮奶茶」、「黑糖珍珠鮮奶咖啡」三款。新品上市3/18~3/31期間，醫護人員、救護人員，也包含機場海關人員工作證或識別證，消費「黑糖珍珠系列飲品」買一送一。

此外，也有新品─糖珍珠與甜點的惡魔美食「黑糖珍珠熱壓法式吐司」，厚土司吸附滿滿的蛋液，透過熱壓將蛋與吐司緊密結合；「黑糖珍珠冰淇淋鬆餅」是以怡客獨家配方的鬆餅漿製程的鬆餅，外酥內嫩口感不輸鬆餅專賣店。還有網美療癒系「黑糖珍珠提拉米蘇」，抽開薄膜的瞬間如岩漿般的流下，甜點珍珠控必訪。

伯朗咖啡館：5家醫院門市(台大醫院、署桃醫院、長庚二、長庚三、長庚四)於 3月16日至3月27日的平日時間， 每家門市每日提供200杯大杯現煮咖啡讓醫護人員免費兌換，活動為期10天，將送出10,000杯現煮咖啡。

柏克金啤酒餐廳：松仁店、南京店、柏克金燒肉屋於3月16日到3月31日準備共600份午間套餐，讓醫護人員免費享用，希望在這艱困的防疫期間，透過滿滿心意的咖啡與餐點，帶給社會與醫護人員更多溫暖、正向的力量，繼續攜手抗疫！

欣葉集團：針對凡醫師、護理師、藥劑師、檢疫所等醫療防疫相關從業人員還推出「HERO！防疫英雄我挺您！！」活動，至欣葉任一品牌分店外帶或來電點餐外送，結帳出示識別證或名片等均享8折優惠。活動自3月13日至5月31日，適用於欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、咖哩匠、欣葉日本料理、呷哺呷哺、金爸爸、唐點小聚、Dancing Crab蟹舞各分店。