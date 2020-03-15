為什麼叫「白色情人節」？5個情人節小秘密...女生最討厭的禮物揭曉！

今天的你怎麼過？

走了一個西洋情人節，又來了一個「白色情人節」！而你知道為什麼是白色嗎？原來是1977年日本一個甜點師傅用大量蛋白製作棉花糖，成為當時的超夯甜點，店家更帶動情人節回禮的商機，起初稱之為「糖果贈送日」，而糖果使用的砂糖是白色的，流傳至今就改稱為「白色情人節」。

在這一天暗戀的人等到好時機告白、情侶間更會好好打扮約會一番，白色情人節是男生回禮給女生的日子，然而想要過個浪漫的節，各位可要多做點功課啦！今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了女孩子最討厭收到的禮物，小心不要踩雷，搞砸了浪漫的一天啊～

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你不知道的情人節小祕密～

秘密一：全球過法大不同

情人節許多人都會準備鮮花、巧克力，甚至是煮一份大餐、訂高級餐廳就為了心愛的另一半，然而在菲律賓，會有上百對情侶在當天參加由政府贊助舉辦的集團結婚，省去許多花費；在南非，年輕人會將愛人的名字別在衣服上來表示愛意；在德國常見幸運和慾望象徵的「豬」出現在卡片或禮物上；在保加利亞，情人節也是「釀酒師節」，不論你是單身還是有伴的人，都會喝上一兩杯酒；在丹麥則是暗戀者會送出一封紙雪花的信，收件者如果知道是誰送的，暗戀者就要再送對方一個復活節的蛋，各國過節方法都超有趣。

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秘密二：一年不只12個情人節

大家所熟知的「每月14日」情人節的源由是從南韓傳來，像是1月的日記情人節；2月就是熟知的西洋情人節；3月就是回禮的白色情人節；4月黑色情人節；5月黃色與玫瑰情人節；6月親吻情人節；7月銀色情人節；8月綠色情人節；9月音樂與相片情人節；10月葡萄酒情人節；11月柳橙汁與電影情人節；12月擁抱情人節，不只如此，1111更是「巧克力棒日」，許多人會互送巧克力棒表達情意，而台灣也有農曆7月7日的「七夕情人節」，在巴西更是過6月12日情人節，一年到頭算一算，根本不只12個情人節啊！

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秘密三：情人節跟鞭打女生有關

西洋情人節應該是浪漫、美好的代名詞，不過其實它的由來卻很兇殘，從古羅馬時期開始，2月13日到15日會慶祝牧神節，男人會獻上山羊、狗作為祭品，並割下獸皮鞭打女性，做為他們訴說情意的舉動，而女性也會排隊等著被打，因為她們相信可以增加繁殖能力，而其中一個儀式就像聯誼活動，男性會抽選一個女性，2人在牧神節時變成情侶，時間過後還是郎有情、妹有意的話，就會繼續在一起、結婚。

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秘密四：收到「餅乾」別太開心

白色情人節到了，男生要回禮給女生表達心意，因此有不少人也滿心期待收禮，然而你知道嗎，收到什麼禮隱含了你是脫單失敗還是成功喔！如果你收到「餅乾」代表對方只想和你當朋友；「棉花糖」則是我不喜歡你；「軟糖」拐彎說兩人是兄妹情誼，不適合當情人，當然，收到棒棒糖、巧克力、馬卡龍就代表成功啦！

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秘密五：小心NG禮物送錯心意

情人節送禮想破頭，千挑萬選卻又踩雷真的很母湯，根據網友調查票選NG禮物，最傳統的傘、扇（散）、鞋、鐘、錶（終）當然很不行，其他像是布娃娃被指容易聚集晦氣、風鈴也有音似「分離」的意思，另外還有送領帶像是要「勒死你」、送玩具不夠真實、蠟燭等蠟製品像是實現不了的愛，會熄滅、消失，送禮大學問小心別壞了氣氛！

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用點心！別再送這些禮物

白色情人節是男生回禮的日子，不過你知道，女孩子究竟討厭收到什麼樣的禮物嗎？根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，第一名就是餅乾糖果等零食～雖然甜甜的糖有特殊象徵意義，但如果男孩們只送這個給女友，只會換來濃濃的失望囉！第二名則是雖然可愛但時間一久會長灰塵佔位置的玩偶、抱枕；還有手套、圍巾、襪子等冬季限定物登上了第三名。

而爛禮物常勝軍馬克杯、拼圖則位居第4名，就算印上彼此的臉也蠻尷尬的......其餘的雷禮物還有不一定適合的保養品、化妝品，感覺好像男友更愛的電動玩具，以及無聊沒情趣的書本文具，還有富含性暗示的保險套。

在這個特別的日子裡，小編只能建議大家避開這些會讓女孩微崩潰的禮物，當然這不是每個女生都通用，還是可以依照你對她的瞭解來做調整～

情人節浪漫一下！美人、美酒少不了美妙的音樂

左擁帥哥美人、右吃美食大餐，這樣Romantic的一天，感覺還少了點什麼，自古以來「美人、美酒，當然要有美妙音樂來配」，情人節到了，平常聽的搖滾重金屬、悲劇情歌、又或是厭世人生的style都要換一換口味，走在街頭、餐廳裡都放起甜蜜情歌，讓人不入耳都不行，今天小編蒐集台灣、韓國、西洋情歌大放送，有曖昧、示愛、捧在手心寵的各種膩歪風都有，想聽哪一首都給它唱到爆！

情人節～除了送上對方真正需要、喜歡的禮物外，不少人會有額外的期待，像是一點點小驚喜，送花接下班、一起吃想吃的餐廳等，意外或是貼心的行為都能讓兩人關係大加分啦！

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千萬別在情人節做這件事！

最慘爛禮物：被分手！

走在路上被閃、在家追劇也被甜甜的粉紅泡泡擊中，簡直逼人想高喊人生好難！多數單身的人聽到情人節總是一陣莫名空虛，約朋友吃飯難、看朋友被接送回家更難、約下班小酌一番又到處都是情侶，這種幽幽寂寥誰能懂？然而單身的人本來無伴倒還好，但若是有伴的人在情人節當天「被單身」，對方提分手喊切，晴天霹靂的打擊真的萬萬不可啊，這種痛比單身沒人陪恐怕更慘烈，只能說「單身的、沒人陪的請跟我來，讓我們一起向快樂崇拜（誤）！」有伴、單身的都情人節快樂啦～

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月14日至2020年03月13日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『情人節最討厭禮物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



