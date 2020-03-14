氣象局：今天轉冷 明後天北部、東北部下探13度

今天一早變冷很有感。中央氣象局表示，今天鋒面通過加上華南雲雨區東移影響，各地有雨；下半天降雨減少，但受大陸冷氣團影響，各地越晚越冷，明後天是這波最低溫。

氣象局表示，今天鋒面通過後有華南雲雨區東移影響，各地還是有雨的天氣。由於華南雲雨區通過快速，北部將有機會先轉為多雲的天氣，其他地區則需等到下半天以後降雨才會逐漸減少。氣象局提醒大家今天除了攜帶雨具也要注意保暖。

氣象局指出，明天起水氣明顯減少，各地轉為多雲到晴的天氣，只有花東有零星雨。不過受到輻射冷卻影響，夜晚及清晨仍然冷的有感。明後天清晨是這波冷空氣最低溫的時間，北部及東北部低溫將下探13、14度，其他地區15到17度。

此外，明天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，氣象局提醒，行車或搭機往返離島的民眾要留意航班資訊。